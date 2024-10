TORTORETO: UBRIACHI TENTANO DI INVESTIRE ADDETTI SICUREZZA DISCOTECA “PLAZA”, TRAGEDIA SFIORATA

TORTORETO – Nella notte appena trascorsa, a Tortoreto (Teramo), nel piazzale della discoteca “Plaza” due giovani – un uomo ed una donna – hanno avuto un diverbio con il personale di sicurezza del locale che non li ha fatti entrare in quanto erano in stato di ubriachezza.

I due – spiegano i carabinieri in un comunicato – si sono allontanati ma sono ritornati a bordo di una autovettura di tipo berlina di colore chiaro e hanno cercato di investire gli addetti alla sicurezza, quindi sempre con l’autovettura hanno sfondato la vetrina del locale e sono entrati nella discoteca cercando di investire nuovamente gli addetti alla sicurezza.

Successivamente sempre in auto si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. A seguito dell’accaduto nessuna persona risulta ferita sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica (Teramo) e Tortoreto per addivenire all’identificazione della coppia.