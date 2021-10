TORTORETO: ZENNARO E CARUSI, “LEGA AL LAVORO PER PROSSIME ELEZIONI COMUNALI”

TORTORETO – “Come Lega Tortoreto siamo già al lavoro per la prossima scadenza elettorale, partendo proprio dalle problematiche irrisolte della città, come il forte ritardo che ha il Comune sugli impianti sportivi, sulla mancata realizzazione del nuovo Polo scolastico e sulla necessità di un allungamento della stagione turistica. Tortoreto è una delle principali località turistiche d’Abruzzo e non può permettersi di non riuscire ad intercettare l’importante flusso finanziario e di investimenti proveniente dai fondi del Pnrr”.

Lo dichiarano il deputato Antonio Zennaro della Lega Salvini Premier e di Nico Carusi, capogruppo consiglio comunale Lega Salvini Premier a Tortoreto.

“Sul fronte delle alleanze gli iscritti ed i militanti ci chiedono l’unità del centrodestra, come avviene nella quasi totalità d’Italia alle elezioni amministrative, l’importante sarà l’individuazione di una squadra che metta al centro i problemi e le necessità di Tortoreto sulla base di un programma condiviso, solo dopo si procederà a valutare nomi e persone. Insieme alla segreteria regionale nelle prossime settimane si lavorerà all’organizzazione interna del partito per individuare il team che supporterà gli eletti nel percorso che porterà alle elezione comunali nel 2022”, concludono Zennaro e Carusi.