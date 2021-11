TORTORETO, ZENNARO E PRESIDENTE ATER DAL SINDACO PICCIONI: “PNRR OCCASIONE PER RILANCIO EDILIZIA”

TORTORETO – Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro istituzionale tra l’On. Antonio Zennaro (Lega), il presidente dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, il sindaco del Comune di Tortoreto, Domenico Piccioni e il consigliere comunale, Nico Carusi. Al centro del confronto le problematiche inerenti gli stabili Ater di Via Costa del Monte e le occasioni del PNRR nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, dal punto di vista della sostenibilità energetica, della rigenerazione urbana e dell’inclusione sociale

“Un primo passo è proprio rispondere alle esigenze del territorio e come andare ad intercettare risorse e strumenti finanziari del Pnrr. Si tratta di un’opportunità unica per riorganizzare a Tortoreto un’offerta abitativa residenziale sociale con criteri innovativi e qualificanti” – dichiara il deputato Antonio Zennaro – ” L’incontro con l’Ater è fondamentale per strutturare insieme un programma di rilancio residenziale inclusivo e attento all’ambiente”