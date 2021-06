TOUR CAROVANA DELLA PREVENZIONE IN ABRUZZO, “SALUTE IN ROSA”: TRE TAPPE E CENTINAIA DI PRESTAZIONI

PESCARA – Centinaia di prestazioni erogate in 3 giorni in un mini tour dedicato alla tutela della salute in rosa: la Carovana della Prevenzione di Komen Italia è tornata nelle piazze abruzzesi nell’ambito di un programma nazionale itinerante dedicato alle donne appartenenti alle categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal Sistema sanitario nazionale.

Esami per la prevenzione dei tumori del seno, ginecologici, della pelle, consulenze nutrizionali e valutazioni osteopatiche sono stati effettuati in tre tappe – Pescara, Atessa (Chieti) e Pescina (L’Aquila) – dall’11 al 13 giugno.

“Sono estremamente soddisfatta di questa ripartenza del percorso della carovana e di essere riusciti nuovamente a portarla in Abruzzo. Un ringraziamento particolare va alle Amministrazioni comunali ed ai numerosi sponsor che hanno sostenuto la Carovana sul territorio “, dice Isabella Marianacci, Presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia, che dal 2018 ha organizzato 16 giornate di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, con una cifra complessiva di 2.362 prestazioni clinico-diagnostiche erogate, incluse quelle del Villaggio della Salute della Race for the Cure di Pescara 2019.

Numeri importanti raggiunti anche grazie all’impegno del coordinatore del Comitato clinico-scientifico in Abruzzo, il Professor Ettore Cianchetti, di tutti i medici e dei volontari che seguono con entusiasmo le varie tappe .

Nel dettaglio, nell’ultimo tour, a Pescara, in Piazza della Rinascita, sono stati erogati 60 screening senologici; ad Atessa, in piazza Garibaldi, 162 prestazioni clinico-diagnostiche di prevenzione in ambito senologico, ginecologico, endocrinologico, consulenze nutrizionali, sui corretti stili di vita e percorsi di prevenzione primaria; a Pescina erogate 141 prestazioni clinico-diagnostiche in ambito della prevenzione dei tumori del seno, ginecologici, della pelle, consulenze nutrizionali e valutazioni osteopatiche.

Un’attività che assume maggiore rilevanza in un momento particolarmente delicato come quello dell’emergenza sanitaria che ha visto cancellare migliaia di prestazioni sanitarie, ostacolando il percorso di prevenzione, come emerso nel corso del webinar “Lo screening mammografico in Abruzzo ai tempi del Covid ”, organizzato sempre dal Comitato Abruzzo di Komen Italia negli scorsi mesi, alla presenza dei responsabili degli screening delle 4 Asl abruzzesi.

Il lavoro del Comitato non si ferma e, a tal proposito, spiega Marianacci: “organizzeremo un Villaggio della Salute Race for the Cure 2021 in Piazza della Rinascita a Pescara tra settembre ed ottobre. Sicuramente erogheremo le prestazioni clinico-diagnostiche di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, per quel che concerne lo svolgimento di una piccola passeggiate, o “mini-race”, stiamo valutando in base all’andamento della curva dei contagi e delle misure che verranno disposte”. (Qui il sito per l’iscrizione alla Race for the Cure Pescara 2021: https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/19 )

E inoltre aggiunge: “Il Comitato Abruzzo di Komen Italia sarà il primo ad avere un protocollo d’intesa con la Regione per la Carovana della Prevenzione. Il protocollo d’intesa tra Komen Italia e Regione Abruzzo è già stato firmato dal direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, ed è attualmente nelle mani dei 4 direttori generali delle Asl. Per noi è uno strumento molto importante perché ci permetterà di snellire e semplificare l’iter burocratico necessario per lo svolgimento delle future tappe dalla Carovana della Prevenzione in Abruzzo e di agevolare la partecipazione dei medici volontari al nostro importante progetto”.

SPONSOR

PESCARA Todis Buongiorno Convenienza

ATESSA Associazione Ytali, Inner Wheel e con il Patrocinio del Comune di Atessa. Si ringraziano Milanese oreficeria, A casa di Gaia-cucina-laboratori-eventi, Hotel Al Duca, Farina del mio Sacco Bakery e Tigre.

PESCINA Con il patrocinio del Comune di Pescina, in collaborazione con l’AVIS Pescina e la Pro Loco.

Si ringraziano Imerys Minerali Spa, Logus Pharma, Omega Pharma, Dallara Formazione, Todis Pescina, Witel, Fioreria Longo e Supermercato La Piramide.