TOUR DI SALVINI NEL CHIETINO: “ALLO STUDIO UN PIANO CASA DA 100MILA ALLOGGI”

ORSOGNA – “Da ministro sto lavorando ad un piano casa da 100 mila nuove case a disposizione degli italiani. Un piano da 300 milioni di euro per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, per quello che riguarda la mia competenza. Conto che altri ministri facciano lo stesso. Stiamo lavorando al progetto: 5 mila comuni italiani hanno meno di 5 mila abitanti”. E’ un passaggio a margine dell’iniziativa elettorale di Matteo Salvini a Orsogna (Chieti) a sostegno del candidato di centrodestra Marco Marsilio.

Salvini dopo essersi intrattenuto con gli elettori nel teatro di Orsogna si recherà a Ortona per un incontro tecnico sul porto assieme a istituzioni e imprenditori. Dopo il ministro sarà in visita a Vasto, sempre nel chietino, e in serata chiuderà la giornata con un incontro elettorale a Lanciano.