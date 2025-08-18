TOUR FDI A GIULIANOVA: “REGOLE CERTE E MAGGIORE SICUREZZA PER CITTADINI”

GIULIANOVA – “L’allontanamento in 24 ore dei cosiddetti ladri di case, una maggiore protezione per le forze dell’ordine, la stretta sulla violazione dei posti di blocco, più sicurezza all’interno delle carceri, pene più severe per chi truffa persone fragili”.

Questi alcuni degli obiettivi evidenziati questa mattina sul lungomare Zara di Giulianova (Teramo) dove si è svolta la seconda tappa della campagna estiva di Fratelli d’Italia, con un gazebo informativo dedicato al confronto con i cittadini.

“L’iniziativa – si legge in una a firma di Marialuigia Orfanelli, consigliera comunale e coordinatrice FDI Giulianova – ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali, confermando l’attenzione del partito verso i territori e il dialogo diretto con la comunità”.

Presenti all’appuntamento, oltre a Orfanelli, l’onorevole Guerino Testa, il senatore Guido Quintino Liris, l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, la consigliera regionale e presidente provinciale Marilena Rossi, il vicesindaco di Giulianova Matteo Francioni.

Il tema scelto dal partito per l’edizione di quest’anno “Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni” ha guidato gli interventi dei rappresentanti, che hanno illustrato le misure promosse dal governo per rafforzare la legalità e garantire maggiore tutela ai cittadini.

“Si tratta di riforme attese da tempo – hanno sottolineato i rappresentanti presenti – che mirano a restituire ai cittadini regole certe e maggiore sicurezza, rafforzando il legame di fiducia tra istituzioni e comunità”.

“L’appuntamento di Giulianova ha rappresentato un’occasione di partecipazione e ascolto, inserendosi nel più ampio percorso di iniziative che Fratelli d’Italia sta portando avanti a livello nazionale e territoriale. Un grazie a tutti gli intervenuti”, conclude la nota.