TOUR FDI IN ABRUZZO: DONZELLI AD ALBA ADRIATICA E FRANCAVILLA

16 Agosto 2025 19:06

Regione - Politica

PESCARA  – Prosegue in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia ‘Giustizia e sicurezza, non solo parole’.

Un’iniziativa “promossa a livello nazionale per incontrare i cittadini, illustrare le riforme costituzionali e le importanti misure messe in atto dal governo Meloni”, spiega in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Etelwardo Sigismondi.





Domani, domenica 17 agosto, l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, parteciperà ai gazebo organizzati ad Alba Adriatica e a Francavilla al Mare.

Durante l’iniziativa verrà distribuita anche la tradizionale Enigmistica tricolore.

Ecco il dettaglio dei gazebo:
– Ore 10.30 – Alba Adriatica,  pasticceria Rossini, in viale Marconi
•   Ore 19.00 – Francavilla al Mare, lungomare Sirena.

