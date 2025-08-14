TOUR FDI IN ABRUZZO: “GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONDIVIDIAMO PAGINE DI BUONA POLITICA”

“Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, Sigismondi (FdI): prosegue senza sosta la campagna estiva di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo

L’AQUILA – “Continua senza sosta anche in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia, promossa a livello nazionale dal partito, ‘Giustizia e Sicurezza, non solo parole. L’iniziativa nella nostra regione è partita lo scorso 2 agosto da Pescara e sta toccando numerose piazze”.

Lo spiega, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, il senatore Etelwardo Sigismondi.

“In ogni tappa, i parlamentari e la classe dirigente di Fratelli d’Italia Abruzzo incontrano i cittadini per illustrare le importanti riforme, le misure e i provvedimenti adottati dal governo nazionale. Anche quest’anno verrà distribuita l’Enigmistica Tricolore, strumento leggero e coinvolgente per raccontare le iniziative e le azioni messe in campo dal partito”.

Per Fratelli d’Italia “il rapporto diretto con i cittadini è fondamentale. È importante trascorrere questo periodo estivo a illustrare il grande lavoro che, con il governo Meloni, stiamo portando avanti per cambiare l’Italia”.

“I risultati sono concreti: tutti gli indicatori economici segnalano dati positivi, cresce l’occupazione e l’Italia sta recuperando credibilità a livello internazionale. Vogliamo condividere con gli abruzzesi queste pagine di buona politica”, conclude Sigismondi.

Di seguito le prossime tappe in programma:

• 16 agosto – Vasto

• 17 agosto – Alba Adriatica e Francavilla al Mare

• 18 agosto – Giulianova

• 21 agosto – Roseto degli Abruzzi

• 30 agosto – Montesilvano

• 2 settembre – Sulmona

• 3 settembre – Avezzano

• 4 settembre – L’Aquila