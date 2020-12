TPL ABRUZZO, RINNOVATE LE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE 2021

PESCARA – Proroga della validità delle tessere di libera circolazione (LR 44 del 2005), per tutto l’anno 2021 e la possibilità di rilasciare quelle nuove alle stesse condizioni ed in favore delle stesse categorie di soggetti previste per l’anno 2020.

È stata firmata questa mattina dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, di concerto con il dirigente del servizio, la circolare indirizzata a tutte le aziende di trasporto pubblico locale e ai sindaci dei comuni abruzzesi.

“Il provvedimento è un segno di sensibile vicinanza della Regione Abruzzo ai soggetti diversamente abili che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale, dando copertura economica con fondi regionali. Con la proroga si limita, così, la presenza negli uffici pubblici degli utenti e del personale addetto al rilascio. Le aziende e le amministrazioni comunali pertanto, sono invitate a dare la massima diffusione al proprio personale al fine di evitare qualunque disguido con l’utenza”, spiega il sottosegretario D’Annuntiis.

