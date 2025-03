“TRA DISAGIO E REALTA'”: AD AVEZZANO LA CAMPAGNA CONTRO LE DIPENDENZE GIOVANILI CON WALTER DELOGU

AVEZZANO – Prosegue il percorso itinerante indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori della provincia dell’Aquila: sabato 15 marzo il progamma culturale “Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze” farà tappa ad Avezzano. All’incontro con gli studenti per riflettere sul dramma della tossicodipendenza, con la partecipazione dell’autore del romanzo “Il braccio destro” e protagonista della serie “SanPa”

Come si spiega in una nota, l’appuntamento, fissato per le ore 10.30 presso l’Istituto agrario “Serpieri”, aprirà un momento di riflessione sul dramma della tossicodipendenza. Gli studenti avranno infatti l’opportunità di incontrare Walter Delogu, uno dei protagonisti della serie televisiva “SanPa”, incentrata sulla nota comunità per il recupero dei tossicodipendenti e sulla figura del suo fondatore Vincenzo Muccioli. La giornata sarà inoltre arricchita della presentazione del romanzo “Il braccio destro” di Walter Delogu e Davide Grassi. Dialogherà con l’autore Giovanni Chilante dell’associazione culturale Novecento.

“Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze” è il programma culturale, sostenuto dall’amministrazione provinciale e ideato dall’Associazione “Novecento”, dedicato alla sensibilizzazione sui pericoli delle dipendenze e indirizzato ai più giovani.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “La cultura e la partecipazione attiva sono elementi essenziali nella fase di crescita dei nostri giovani. Affrontare tematiche delicate come le dipendenze, attraverso il confronto diretto con testimoni e protagonisti, permette di sviluppare maggiore consapevolezza e spirito critico. Come amministrazione, crediamo che il dialogo e la prevenzione siano strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole”.