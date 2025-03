TRA DISAGIO E REALTA’: INCONTRO A ROCCARASO CON GLI STUDENTI SU INCLUSIONE E DIPENDENZA

ROCCARASO – Prosegue il percorso itinerante “Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze”: il programma culturale, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui diversi temi della dipendenza, arriva domani a Roccaraso (L’Aquila), presso l’Istituto “Patini Liberatore De Panfilis”. A partire dalle ore 11 gli studenti assisteranno alla proiezione del film “White Bird a Wonder story” di Marc Foster (Usa, 2023) e a seguire è previsto l’approfondimento dello psicologo Alberto Grazia della cooperativa sociale “Horizon Service”. Gli studenti avranno la possibilità di riflettere sul tema dell’inclusione e del rispetto grazie a un racconto di solidarietà.

Il calendario, organizzato dall’associazione “Novecento” e sostenuto dall’amministrazione provinciale dell’Aquila, prevede incontri, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali e presentazioni letterarie nella diverse scuole del comprensorio provinciale.

“La sensibilizzazione di molti studenti – ha spiegato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – è una operazione necessaria, soprattutto in un momento storico come quello attuale, dove le problematiche legate alle dipendenze sono sempre più diffuse e complesse. Grazie al coinvolgimento di esperti e professionisti operanti nel sociale, che sono in grado di dialogare efficacemente con i nostri ragazzi, possiamo offrire loro gli strumenti necessari per riconoscere e affrontare queste problematiche”.