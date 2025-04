“TRA DISAGIO E REALTA'”: LA GIORNALISTA RAI MICAELA PALMIERI INCONTRA GLI STUDENTI A SULMONA

SULMONA – Il tema della dipendenza da sostanze stupefacenti sarà al centro della riflessione per gli studenti degli Istituti scolastici superiori di Sulmona (L’Aquila). I ragazzi nella mattinata di domani, sabato 5 aprile, avranno la possibilità di incontrare Micaela Palmieri, giornalista del Tg1 Rai e di ascoltare la sua personale esperienza professionale raccontata nel suo lavoro editoriale, “Next Stop Rogoredo” (ed. Baldini, Castoldi). Prosegue il calendario degli appuntamenti “Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze”, l’iniziativa culturale rivolta ai ragazzi del comprensorio provinciale, organizzata dall’Associazione Novecento e sostenuta dall’amministrazione provinciale dell’Aquila.

La giornata si articolerà in due momenti distinti con la presentazione del suo libro, a partire dalle ore 9.30 presso l’Istituto superiore “E. Fermi” e a seguire alle ore 11.30 presso l’Istituto di Istruzione superiore “Ovidio”. Gli studenti avranno dunque la possibilità di riflettere sul lavoro svolto da Micaela Palmieri, un’inchiesta sul bosco di Rogoredo, a poche fermate dalla metropolitana di Milano, definita la più grande zona di spaccio a cielo aperto d’Italia. Dialogherà con l’autrice il giornalista Giovanni Chilante, dell’Associazione culturale “Novecento”. “Utilizzare la cultura per sensibilizzare tanti giovani sui fenomeni di devianza e in particolare sulle dipendenze da sostanze stupefacenti, è un’operazione essenziale e necessaria. Le istituzioni hanno il compito di offrire momenti di grande riflessione, consapevoli della delicata congiuntura sociale che tanti ragazzi vivono”, ha sottolineato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.