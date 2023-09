TRA EREMI, THOLOS E CASTELLI: “WEEKEND DI ESPERIENZE”, VISITE A CAPORCIANO, BOMINACO E FONTECCHIO

L’AQUILA – Passeggiate a ritmo lento, alla scoperta di tholos, eremi, chiese e castelli, di vicoli, piazze e palazzi antichissimi nei borghi medievali.

Questo in sintesi il programma di un “Weekend di esperienze”, di sabato 16 e domenica 17 settembre, tra i tesori di arte, natura e storia di Caporciano, Bominaco e Fontecchio, in provincia dell’Aquila, in un territorio tutto da conoscere e da vivere, con visite gratuite e guidate, organizzate dall’associazione Tratturo Magno 101 APS, con il sostegno della Fondazione Carispaq e il patrocinio di Touring Club Italiano, del Comune di Fontecchio e del Comune di Caporciano.

A Fontecchio, il 16 e 17 settembre, dalle ore 10, sarà possibile partecipare a “Passi e pagine”: una accompagnatrice racconterà la storia del paese in modo non convenzionale, i suoi personaggi, luoghi e leggende, per arrivare alle iniziative e progetti attuali. Lungo il percorso si svilupperà un vero e proprio laboratorio artistico con la produzione di un souvenir, che rimarrà a ciascun visitatore. Il ritrovo è alle ore 9.45 davanti al laboratorio d’arte Le officine, in via Contrada Murata.

In contemporanea, sabato 16 settembre, sempre alle ore 10, in programma, con partenza da Caporciano, l’escursione alla scoperta dei tholos, antichissime suggestive e costruzioni di pietra a secco, lascito della civiltà pastorale, con una escursione di 8 chilometri, per 200 metri di dislivello. Uno dei tholos che si incontrerà lungo il cammino è stato arricchito dalle sedute artistiche realizzate nell’ambito di un progetto dell’Universitat der Kunste. Il ritrovo è alle ore 9:45 di fronte al bar Secondo tempo.

Sempre sabato 16 settembre, alle ore 15, sarà invece la volta di una camminata alla scoperta dello splendido oratorio di San Pellegrino e della chiesa di Santa Maria Assunta di Bominaco. Si proseguirà poi con l’ascesa di circa 15 minuti al castello che domina il paese e la vallata, e da lì, con una dolce discesa, si arriverà all’eremo di San Michele, scavato nella roccia. Il ritrovo è alle ore 14:45 di fronte all’agri-ristoro Le Origini.

Domenica 17 settembre alle ore 10:00, infine, in programma la visita allo splendido palazzo D’Alessandro di Caporciano e al piano nobile completo dei suoi decori. una guida racconterà la secolare vita della casa e la storia dei suoi abitanti che si incrocia con quella d’Italia, e le fasi dell’accurato e lungo restauro in via conclusione. Anche in questo caso il ritrovo è alle ore 9:45 a Caporciano di fronte al bar Secondo tempo.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può mandare una mail a [email protected], inviare un messaggio WhatsApp a 335.5994204