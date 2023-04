TRA I NAUFRAGHI DELL'”ISOLA DEI FAMOSI” ANCHE ANDREA LO CICERO, EX STELLA DELL’AQUILA RUGBY

L’AQUILA – Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, reality show su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, c’è anche Andrea Lo Cicero che nel 2004 indossò la maglia neroverde dell’Aquila Rugby a fronte di una carriera sportiva prestigiosa. Lo Cicero, da anni volto noto della tv, è nato a Catania nel 1976 . Ha decine di migliaia di followers sui social ed è soprannominato “il barone” per le sue ascendenze familiari nobiliari.

A soli 17 annui debuttò nell’Amatori Catania. In seguito giocò in Francia ed una volta tornato in Italia entrò a far parte della Nazionale Italiana. Andrea Lo Cicero partecipò a 4 Campionati del Mondo con 103 presenze e alla Coppa America di Vela per il Team Prada. Solo in seguito Andrea decise di ritirarsi e prese parte a diversi programmi televisivi anche ” su Sky.

Frequenti sono anche le sue partecipazioni a Celebrity Masterchef nella seconda edizione e a “La Prova del Cuoco”. Andrea ha scritto due libri e recitato nel film “Io ci provo”. Nel 2021 gli furono affidati due programmi di cucina sul “Gambero Rosso”.

L’ex rugbista è fidanzato con Roberta Di Fiore, modella e co-gestrice della sua azienda agricola. I due hanno un figlio. È appassionato anche di giardinaggio e ambasciatore Unicef Italia.