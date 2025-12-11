TRA LUCE E SPIRITUALITÀ, SABATO ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI BOMINACO CON ORSA MAGGIORE E OFFICINE

L’AQUILA – Una visita guidata all’Oratorio di San Pellegrino di Bominaco, in provincia dell’Aquila, un viaggio narrato e creativo lungo i meravigliosi affreschi medievali del XIII secolo, poi visita alla chiesa di Santa Maria Assunta e passeggiata al castello diroccato di Bominaco, infine escursione all’eremo di San Michele, accompagnati da riflessioni sul tema di Santa Lucia e San Michele.

Intende così festeggiare il giorno di Santa Lucia, sabato 13 dicembre, con una esperienza dedicata a luce e spiritualità, l’associazione Orsa maggiore Trekking e ambiente, il collaborazione con l’associazione Le officine.

Il ritrovo è alle ore 9:00 a Fontecchio, al bar Ju Spacc, o anche direttamente a Bominaco alle 9:30, al parcheggio di via Bartocchia.

La quota di partecipazione è di 15 euro, incluso l’accesso all’Oratorio di S Pellegrino e le due guide impegnate nella conduzione della giornata. L’escursione è “facile” e aperta a tutte le persone con mobilità ordinaria Si raccomanda un equipaggiamento con scarpe da trekking, abbigliamento a strati, merenda di conforto e un litro d’acqua.

La prenotazione è obbligatoria al Modulo di prenotazione https://forms.gle/x6Xmt2LbX4xT4KFc6.

Se si desidera partecipare al pranzo presso il Ristorante Le Origini di Bominaco, l’adesione va fatta entro venerdì mattina con messaggio al +49 173 6914444 oppure al +39 328 4197462.