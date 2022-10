TRA TURISMO, BUON CIBO E ARTE: COME VALORIZZARE QUESTA REGIONE

L’Abruzzo, dal punto di vista turistico e non solo, è una delle Regioni meno sviluppate d’Italia. Non nel senso che non abbia nulla da offrire, anzi. Semplicemente, quello che ha non viene valorizzato come si dovrebbe.

Essendo, magari, una Regione a cavallo tra Nord e Sud, sembra quasi che non sia né carne né pesce. Del resto, basta vedere la risposta del pubblico: nel periodo di Ferragosto 2022, le presenze in questa Regione sono state tantissime, nonostante si siano praticamente allentate tutte le restrizioni riguardante il Covid.

Promuovere sentieri sempre diversi

Ma le bellezze del territorio da sole non bastano a far venire le persone. Certo, l’Abruzzo fa parte di uno Stato, forse, tra i più belli al mondo come l’Italia e quindi la concorrenza anche all’interno del BelPaese è comunque molto forte.

Per questo, è importante fare degli investimenti, sfruttando il PNRR, che possa far conoscere l’Abruzzo a tutti, anche a chi non la conosce bene. Come? Magari promuovendo dei sentieri, dei percorsi, delle strade che non sono troppo battute e che possano stupire il viaggiatore che si trova lì.

Fargli vedere, insomma, altre sfaccettature rispetto a quelle che trova sul web o su una guida cartacea (per chi le usa ancora). Ma, a proposito di web, è opportuno approfondire la tematica con un paragrafo a parte.

Fare campagne sul web importanti

Purtroppo, ancora, oggi, in Abruzzo ci sono città dove la connessione internet non prende come dovrebbe. Molto spesso capita che negli antichi borghi, quelli più caratteristici e che fanno proprio la fortuna di questa regione, la connessione arranchi così tanto che al malcapitato turista non viene permesso di fare nulla.

Neppure cercare una informazione sul web oppure giocare a uno dei qualsiasi titoli che si trovano sullo smartphone, come le slot gratis. Non vale il discorso che l’assenza di internet è quasi voluta, visto che bisogna godersi il paesaggio.

Questa è una concezione che è praticamente fuori dal tempo e non trova riscontro con la realtà. I turisti, in particolare se stranieri, vogliono il wi-fi o la possibilità che la propria connessione mobili funzioni bene. Perché è un attimo che può lasciare una recensione negativa o, all’opposto, che può parlarne in maniera positiva.

Qualora dovesse verificarsi quest’ultima opzione, allora sarebbe davvero una pubblicità notevole. Pubblicità di cui l’Abruzzo ne avrebbe davvero bisogno.

Programmare eventi

L’Abruzzo, spesso, è protagonista di importanti fiere turistiche che, però, non si svolgono qui. Il succo è proprio questo. Ad esempio, nella (relativa) vicina Umbria, si fanno almeno due eventi di nota: il Festival del Giornalismo e l’Eurochocolate.

Bisogna considerare anche il fatto che l’Umbria non ha il mare e, quindi, da questo punto di vista parte con un handicap, almeno sulla carta. In realtà, però, se si riesce ad attirare una certa tipologia di pubblico e di target, si potranno avere i relativi benefici, tra cui un notevole indotto.

Ma gli eventi vanno organizzati. E questo, tra vari aspetti come i rincari e la pandemia, non è affatto da dare per scontato.