TRA VINO E ROMANZI: ALL’AQUILA “BIANCO, ROSSO E NOIR”

L’AQUILA – Una serata che unisce letteratura, vino e memoria del territorio.

Giovedì 21 agosto, alle ore 18:30, la Libreria Polarville dell’Aquila ospita “Bianco, Rosso e Noir”, un incontro-performance ideato e condotto da Barbara Summa, scrittrice, interprete e “sommelier culturale” residente ad Amsterdam ma di origine abruzzese.

Barbara Summa, già autrice di Statale 17. Storie minime transumanti e La risposta del cavolo, da anni lavora su temi di interculturalità, identità e territorio. Con questo progetto porta a L’Aquila una delle sue passioni più personali: intrecciare le narrazioni del noir italiano con il vino, inteso come racconto di radici, conflitti e trasformazioni.

La serata propone un viaggio nell’Italia del noir attraverso i suoi autori e i luoghi dei romanzi, accompagnato dai vini locali prodotti da Bice Coletti. Una performance che mescola letteratura, gusto e territorio: perché il vino, proprio come il noir, sa raccontare identità, contrasti e appartenenze.

L’incontro fa parte di una serie ideata e condotta da Barbara Summa e approda ora a L’Aquila, in una cornice che richiama fortemente i temi della memoria e della rinascita.

Info evento:

Bianco, Rosso e Noir

21 agosto 2025 – ore 18:30

Libreria Polarville, via Castello, L’Aquila

Informazioni sulla serie Bianco, Rosso e noir: https://mammamsterdam.net/bianco-rosso-e-noir-vini-e-romanzi-noir/