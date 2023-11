TRABOCCHI, DE BLASIS: “NECESSARIO TUTELARLI AD OGNI COSTO”

L’AQUILA – “Desidero congratularmi con i colleghi del Senato per aver presentato di recente un disegno di legge per la valorizzazione e conservazione dei trabocchi della costa adriatica”.

Così, in una nota, l’europarlamentare aquilana Elisabetta De Blasis, di Fratelli d’Italia, che ha lasciato la Lega nelle scorse settimane.

“L’antico fenomeno dei trabocchi – anche detti trabucchi, caliscendi e bilancini, in base alla loro collocazione – è presente in tutte le regioni del Sud Italia bagnate dal Mar Adriatico e va tutelato ad ogni costo. Si tratta di manufatti nati sul demanio marittimo per perseguire la pesca tradizionale, negli ultimi decenni diventati un vero e proprio volano socio-economico e candidati addirittura a patrimonio dell’Unesco”, continua De Blasis.

“È fondamentale non solo salvaguardare tali fenomeni, ma anche chiedere l’applicazione del regime derogatorio della Direttiva europea Bolkestein, che vorrebbe imporre una fantomatica ‘libertà di stabilimento’ in delle strutture che nulla hanno a che vedere con gli stabilimenti balneari, come è stato più volte affermato anche dal presidente Marco Marsilio e dall’assessore Nicola Campitelli. Per questo – conclude De Blasis – ho deciso di sostenere le istanze dei colleghi al Senato, presentando un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere un parere riguardo al regime derogatorio e velocizzare la procedura di attivazione”.