TRABOCCO TURCHINO: TORNANO GLI APERITIVI AL TRAMONTO

SAN VITO CHIETINO – Ammirare la bellezza della costa abruzzese, al calar del sole, da una prospettiva unica: quella del Trabocco Turchino, a San Vito Chietino.

Colle Moro torna a proporre uno degli eventi estivi più attesi e suggestivi della Costa dei Trabocchi: “Trabocco al Tramonto”, con un ricco calendario di incontri volto a promuovere il territorio attraverso le degustazioni dei suoi migliori vini e bontà gastronomiche.

L’iniziativa, ormai consolidata, è svolta in collaborazione con il Comune di San Vito Chietino e si arricchisce della partnership con il Rotary Club di Lanciano con il quale la cantina presenta, per il secondo anno consecutivo, la rassegna culturale “Aperitivi Letterari sul Trabocco Turchino”.

Due gli autori che prenderanno la parola il 21 luglio e il 5 agosto: Stefano Redaelli con il suo romanzo “Ombra mai più” e Domenico D’Angelo con “Il martellatore francese”.

“Vogliamo continuare a far conoscere la nostra meravigliosa terra e le sue bellezze paesaggistiche e culturali, non ci stancheremo mai di farlo, per questo continuiamo a creare e rafforzare sinergie con gli attori del territorio – ha dichiarato Marco Staniscia, presidente di Colle Moro. – Siamo felici di contribuire allo sviluppo turistico della Regione Abruzzo attraverso le nostre iniziative estive che si sono dimostrate essere molto apprezzate e partecipate”.

“La promozione del vino passa attraverso il racconto del nostro territorio e noi vogliamo intercettare gli enoturisti per far scoprire loro cosa c’è dietro ogni bottiglia di vino, offrendo nuove esperienze come quella di godere della suggestiva Via Verde. Tra gli appuntamenti, che si svolgeranno nel mese di luglio e agosto, abbiamo voluto proporre anche un interessante convegno dal titolo ‘Colle Moro, 60 vendemmie tra terra e mare’, rivolto agli amministratori e stakeholders locali, per offrire un’occasione di dialogo sul mondo del vino abruzzese e riflettere su nuove prospettive e progetti di valorizzazione territoriale”.

Eventi a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.