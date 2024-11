L’AQUILA – Dalle prime ore di stamane, la Polizia di Stato all’Aquila è impegnata in un’operazione volta a smantellare un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti della Sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo e della locale Squadra Mobile hanno eseguito 18 misure cautelari di cui 16 in carcere, 1 ai domiciliari e 1 con obbligo di dimora, sono 11 perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri e italiani, indagati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 11, presso la Sala Calvitti della Questura di L’Aquila, alla presenza del Procuratore della Repubblica, Alberto Sgambati.

Sulla città sta volteggiando dalle ore 7 un elicottero della Polizia di Stato, avvistato anche nelle frazioni come a Paganica.