TRAFFICO DROGA: OPERAZIONE IN 5 REGIONI, ARRESTI ANCHE A PESCARA

PESCARA – Salgono a 19 gli arresti effettuati oggi nel maxi blitz dei carabinieri di Cagliari tra Sardegna, Piemonte , Lazio, Abruzzo e Lombardia. E’ quanto apprende l’Ansa. Dei 16 provvedimenti cautelari uno non è stato notificato perché l’indagato si è reso irrintracciabile, mentre altre quattro persone, non destinatarie in precedenza di alcuna misura, sono state arrestate in flagranza di reato durante le oltre 60 perquisizione effettuate a Cagliari, Oristano, Torino, Roma, Pescare e Varese. Gli arrestati sono accusati di associazione

per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.