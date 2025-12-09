TRAFFICO L’AQUILA: GIULIANI, “NESSUN BLOCCO CITTA’, SICUREZZA PRIORITA’, LAVORIAMO BENE”

L’AQUILA – “Leggo con sorpresa le critiche provenienti da esponenti del centrosinistra riguardo ai lavori in corso su viale Panella, gli stessi lavori che rientrano nel progetto di sicurezza stradale per la protezione dei pedoni, più volte invocato proprio anche dalle stesse forze politiche che oggi ne contestano la realizzazione. È paradossale – e spiace constatarlo – che chi, per anni, ha denunciato la necessità di interventi per la tutela dei cittadini e dei ragazzi che ogni giorno attraversano quel tratto per raggiungere la zona di Colle Sapone, oggi sostenga che i lavori su viale Panella vanno posticipati”.

Così, in una nota, l’assessore alla Mobilità al Comune dell’Aquila, Paola Giuliani, interviene in merito alle polemiche esplose negli ultimi giorni e alle contestazioni, da parte delle forze di opposizione ma anche dei cittadini, per il caos viabilità generato dai numerosi cantieri attivi lungo le strade principali dove il traffico è sempre più paralizzato.

L’assessore però sottolinea: “La sicurezza non può essere un argomento da sbandierare a giorni alterni: o la si mette al primo posto, oppure lo si ammetta con chiarezza. Le critiche non tengono conto di un dato tecnico fondamentale: il cantiere riguarda la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, che richiede fresature, posa di conglomerati bituminosi e tempi di maturazione degli strati di asfalto. Interventi di questo tipo non possono essere effettuati di notte, perché le temperature rigide dell’inverno aquilano comprometterebbero la corretta stesa dei materiali, con il rischio di dover rifare tutto, sprecando tempo e denaro pubblico. Preferiamo lavorare bene, una sola volta, anziché in modo improvvisato”.

“Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori per venerdì 12 dicembre. In questi giorni si sta procedendo con la posa dell’asfalto, fase conclusiva dell’intervento. Non esiste quindi nessun ‘blocco della città’, ma un cantiere limitato e temporaneo, necessario per consegnare un tratto stradale più sicuro per tutti. Inoltre, la segnaletica relativa ai percorsi alternativi è stata predisposta in modo chiaro e ben visibile. Si invitano i cittadini a utilizzare i percorsi indicati, proprio per agevolare la circolazione e ridurre ulteriormente i disagi inevitabili nei brevi periodi di esecuzione dei lavori”.

“Il centrosinistra trova sempre una scusa per rinviare, per dire che non è il momento, che non va mai bene nulla. Noi, al contrario, crediamo che la sicurezza dei pedoni, degli studenti e delle famiglie non sia negoziabile né procrastinabile a piacimento. È facile criticare; più difficile è assumersi la responsabilità di intervenire davvero. E noi lo stiamo facendo, con programmazione, competenza e rispetto delle esigenze della città. Una città più sicura non si costruisce con gli slogan, ma con i fatti”, conclude Giuliani.

In fondo alla nota, poi, viene precisato: “Si fa presente, infine, che seguito delle ordinanze comunali emanate per regolamentare la viabilità in funzione dei lavori stradali, potrebbero verificarsi dei disservizi sulle corse di linea programmate del TPL gestito da Ama. È possibile richiedere informazioni ai numeri 3404551336 e 3454384090”.