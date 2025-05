TRAFORO GRAN SASSO E STATALE 80: D’ANNUNTIIS, “PRIORITA’ ASSOLUTA PER LA MESSA IN SICUREZZA”

PESCARA – L’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, è intervenuto in commissione vigilanza su A/14, Traforo Gran Sasso e SS 80. Per quanto riguarda l’autostrada A/14 sono in corso lavori, attesi da anni, che consentiranno di prolungare la vita dell’infrastruttura di 50 anni.

“La Regione Abruzzo”, ha dichiarato, “insieme alla regione Marche, monitora l’andamento dei complessi lavori che prevedono la messa in sicurezza di barriere, viadotti e gallerie. Si pensi che i 140 km di tratto abruzzese vedono 76 ponti e viadotti, 86 cavalcavia e 28 gallerie. Nel tavolo tecnico che si tiene trimestralmente la regione ha ottenuto la sospensione dei lavori nei periodi festivi e l’introduzione di un rimborso parziale dopo 10 minuti di ritardo dovuto ai lavori. Contestualmente la Regione sollecita il concessionario ad eseguire nel minor tempo possibile gli importanti lavori che dovrebbero essere completati in un paio di anni”.

“Per quanto riguarda il traforo Gran Sasso e la SS 80, la cabina di regia tenutasi due giorni fa ha ribadito la priorità assoluta della messa in sicurezza del sistema idrico attivando tutte le operazioni necessarie per garantire la distribuzione sicura dell’acqua e solo dopo la realizzazione dei lavori nelle gallerie cercando anche di superare il doppio commissariamento. Sarà affrontato anche il nodo della ventilazione del traforo in entrambe le direzioni con l’obiettivo di realizzare un sistema che consenta la percorrenza in entrambe le direzioni eliminando il senso unico alternato e i relativi semafori. Nel frattempo i concessionari stradali devono sfruttare questo periodo per eseguire lavori sulle tratte complementari , in particolar modo sulla SS 80. La Regione Abruzzo sta producendo un grande sforzo per lo sviluppo e l’ammodernamento delle nostre Infrastrutture e lo dimostrano gli ingenti investimenti che interessano le nostre strade, i nostri porti e le reti ferroviarie presenti nel nostro territorio”, ha concluso D’Annuntiis.