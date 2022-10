TRAFORO GRAN SASSO, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: CHIUSURA NOTTURNA ASSERGI-COLLEDARA VERO TERAMO

L’AQUILA – Proseguono le attività di manutenzione da parte di ANAS (Gruppo FS Italiane) lungo le Autostrade A24 -A25.

Lo scorso 7 luglio, infatti, il Consiglio dei Ministri con apposito decreto ha revocato in danno, per gravi inadempienze, la concessione dell’A24-A25 ai privati di Strada dei Parchi Spa, affidandola ad Anas.

Per lavori di manutenzione degli impianti elettrici della galleria del Gran Sasso, martedì 11 ottobre, in orario notturno dalle 22 alle 6, sarà interdetta al traffico la tratta autostradale tra Assergi e Colledara in direzione Teramo.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di tutelare la sicurezza sia dell’utenza in transito che per le maestranze coinvolte nelle lavorazioni.

Il traffico in direzione Teramo sarà deviato presso lo svincolo di Assergi, i veicoli diretti a Teramo/Giulianova potranno utilizzare l’autostrada A25 “Torano –Pescara” per poi proseguire sull’autostrada A14 in direzione Ancona fino allo svincolo Giulianova/Teramo per poi immettersi sulla SS80 per raggiungere Teramo.