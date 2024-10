TRAFORO GRAN SASSO: SDP, “NESSUNA RESPONSABILITA’ CONDOTTE, SU VIABILITA’ INDICAZIONI COMMISSARIO”

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi, in una nota, comunica di aver ricevuto “una segnalazione riguardante la rottura del collettore di drenaggio principale (canala) all’interno di una galleria del Traforo del Gran Sasso, affidata in gestione all’Ente Ruzzo Reti SpA”.

“Si tratta – viene spiegato – di condotte che furono realizzate per drenare l’acqua fuoriuscita dalle falde del Gran Sasso e di cui la Ruzzo Spa ha curato anche in passato la gestione e per cui SdP declina qualsiasi responsabilità. Tale assunto è stato recentemente confermato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti quale amministrazione Concedente di Strada dei Parchi, stabilendo che dette attività sono totalmente estranee agli obblighi in capo al Concessionario”.

“Per quanto attiene alla gestione della viabilità del Traforo del Gran Sasso Strada dei Parchi si atterrà, come fatto finora, alle indicazioni del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico nell’esclusivo interesse degli utenti”.