ROMA – Il Traforo del Gran Sasso ha riaperto alla normale circolazione.

Ad annunciarlo è Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, informando che, “a seguito della riconsegna delle aree utilizzate dal cantiere Italferr da parte del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, poco dopo le ore 17, è stata riaperta al traffico la tratta autostradale del Traforo del Gran Sasso in carreggiata est (direzione Teramo), compresa tra la progr. km 117+000 e la progr. km 128+800, e conseguentemente rimosso il regime di circolazione a senso unico alternato precedentemente disposto”.

“Dopo la riapertura al traffico della galleria est, il flusso dei veicoli è tornato in pochi minuti regolare e non si registrano accodamenti o rallentamenti lungo la tratta”, aggiunge Sdp.

La riapertura è avvenuta dopo che il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, ha convocato la società del gruppo industriale Toto, oggi alle ore 14:30 “per la riconsegna della galleria destra (direzione Teramo) del Traforo del Gran Sasso e delle relative pertinenze di cantiere”.

Dal 14 ottobre scorso nel Traforo lungo l’A24 è stata attivata la circolazione a senso unico con semafori per lo svolgimento dei lavori di carotaggio, assegnati alla società Italfer del gruppo Rfi, rientranti nel piano di messa in sicurezza dell’acquifero assegnato alla responsabilità di Caputi.

I lavori, peraltro mai iniziati, sono stati sospesi per la rottura della ‘canala’ del collettore e per l’intorbidimento dell’acqua, eventi sui quali sono in corso verifiche per stabilire le cause e chi debba intervenire.