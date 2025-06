L’AQUILA – Tragedia in serata a Bugnara (L’Aquila) dove un ragazzo di 17 anni, Gianni Di Vito, è morto sui binari investito da un treno.

Un dramma che si è consumato intorno alle 19.

Sul caso indagano i carabinieri di Sulmona per accertare cause e dinamiche e, secondo quanto si è appreso, non si è esclude l’ipotesi del gesto volontario.

Sul posto i vigili del fuoco dell’Aquila e di Sulmona, oltre agli operatori del 118, giunti con l’elisoccorso, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il treno regionale, partito da Roma Termini alle 16, è arrivato a Sulmona con quasi un’ora di ritardo.

Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo.