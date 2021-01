TRAGEDIA A CARMAGNOLA, SARANNO CELEBRATI A ROCCACASALE I FUNERALI DI TEODORA E LUDOVICO

ROCCASALE – Verranno celebrati a Roccacasale, dove sarà anche istituito un giorno di lutto cittadino, i funerali di Teodora Casasanta, uccisa dal marito la notte scorsa, insieme al figlio di soli cinque anni. Appena appresa la tragica notizia, la madre ed il fratello della donna, sono partiti da Roccacasale alla volta di Carmagnola, per il riconoscimento della salma.

La 39enne era un’operatrice sociosanitaria e viveva in Piemonte col marito Alexandro Riccio. L’ennesima lite scoppiata in piena notte e legata alla crisi coniugale che andava avanti ormai da qualche tempo, alla base dell’omicidio. Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’uomo ha colpito ripetutamente la moglie con vari oggetti fino ad ucciderla, per poi scagliarsi contro il bambino e ammazzando anche lui. Dopo aver lasciato un biglietto, si è lanciato dal balcone.

Il tutto è accaduto intorno alle 3 di notte. A dare l’allarme i vicini di casa, che hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito un tonfo in strada e i lamenti dell’uomo che, seppur ferito, ha cercato in tutti i modi di risalire da solo le scale del palazzo.

Commozione in paese e grande il dolore del vice sindaco Agostino De Simone, zio della vittima.

La data del rito funebre non è ancora stata fissata.

DEMOCRATICHE ABRUZZO: “VICINE ALLA FAMIGLIA”

“L’uccisione di Teodora Casasanta e del suo figlioletto da parte del marito ci ha lasciate oltremodo addolorate. Teodora è figlia della nostra terra, trasferitasi al nord per ragioni di lavoro. Lì ha iniziato a lavorare come psicologa e ha conosciuto e sposato colui che si è trasformato nel suo assassino. Come Donne Democratiche siamo vicine alla famiglia di Teodora, a quanti l’hanno conosciuta ed alla comunità di Rocaccasale, condannando senza sconti la cultura della violenza che ancora una volta ha armato la mano di un uomo nei confronti di una donna e questa volta anche di suo figlio”.

“Continueremo, anche nel nome di Teodora e del suo piccolo, ad impegnarci affinché il contrasto alla violenza di genere diventi un dovere civile che impegni il maggior numero di persone possibili, e a pretendere l’impegno dei partiti e delle istituzioni a tutto campo affinché i numeri delle violenze comincino a diminuire e le donne a difendersi e a denunciare, nella certezza di non essere lasciate sole”.

Lo dichiara in una nota Lorenza Panei Portavoce Conferenza Regionale Donne Democratiche Abruzzo.

IL CORDOGLIO DI INNER WHEEL CLUB SULMONA

“Le lacrime e il dolore non sono sufficienti per esprimere il cordoglio per il femminicidio avvenuto questa notte a Carmagnola, in provincia di Torino, in cui è rimasta vittima Teodora Casasanta originaria di Roccacasale. Inner Wheel club Sulmona si unisce al dolore che ha colpito la comunità di Roccacasale con cui, lo scorso 27 giugno 2020, il club ha collaborato per il collocamento della panchina rossa contro la violenza sulle donne nel belvedere del paese. Una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Enrico Pace e del vice sindaco Agostino De Simone, zio della vittima”.

A dichiararlo è Rosanna D’Aurelio, presidente dell’Inner Wheel Club di Sulmona.

“La morte di questa giovane donna e del suo bambino per mano di chi diceva di amarle è un colpo al cuore. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Roccacasale”.

Download in PDF©