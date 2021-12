CASALBORDINO – Tragedia a Casalbordino (Chieti), dove un uomo di 74 anni, A.B., ha ucciso la moglie, di 72 anni, e poi ha gettato il corpo nel fiume Osento.

L’uomo, pensionato, si è costituito subito dopo aver commesso il femminicidio, verso l’ora di pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ucciso la donna e subito dopo avrebbe avvolto il corpo in un telo per poi gettarlo nel fiume. Subito dopo si è recato alla Caserma dei carabinieri per costituirsi. In corso le operazioni di recupero della salma della vittima.

A quanto si è appreso dai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, la donna era malata da tempo e sembra in maniera irreversibile.

Il pensionato, probabilmente stanco della malattia della moglie, che avrebbe problemi di demenza senile o Alzheimer, ha deciso di ammazzarla e l’ha scaraventata giù da un cavalcavia, situato sulla provinciale Casalbordino-Atessa, da circa venti metri di altezza.

Oltre ai sanitari del 118 con l’elisoccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo e i carabinieri di Casalbordino. Sul posto il medico legale, Christian D’Ovidio. Il caso è seguito dal pm di Vasto, Michele Pecoraro.