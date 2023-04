TRAGEDIA A CELANO: L’ULTIMO ABBRACCIO A MAMMA GEMMA SULLE NOTE DELLA BANDA MUSICALE

CELANO – Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Valleverde di Celano, c’è stato ieri l’addio a Gemma Paris, la giovane barista che si è gettata dalla finestra della sua abitazione con in braccio il figlioletto di 8 anni ora fuori pericolo. Un gesto inspiegabile sul quali ora si riflette ma senza una risposta precisa.

Il feretro è arrivato in chiesa accompagnato dalla banda del paese. Ai funerali oltre ai familiari tantissima gente che aveva apprezzato Gemma per le sue qualità. Presenti i componenti della Misericordia di Celano e il sindaco Settimio Santilli che era amico di famiglia.

Il rito è stato celebrato dal parroco, padre Ausilio Tornambè, che ha fatto intervenire un amico di Gemma, Gino, il quale ha voluto ricordarla con una lettera. Ha elogiato una «donna innocente, lavoratrice e mamma premurosa, tolta ad un mondo che forse non l’ha aiutata».

Ora si confida che il piccolo rimasto ferito possa essere dimesso prima possibile per riportarlo con l’affetto della famiglia e degli amici verso una infanzia serena.