TRAGEDIA A CELLINO ATTANASIO: MUORE A 50 ANNI TRAVOLTO DAL SUO TRATTORE

CELLINO ATTANASIO – Investito dal suo trattore, un 50 enne è morto questa mattina a Cellino Attanasio (Teramo).

La tragedia si è consumata in località Feudi intorno alle 8.50, quando l’uomo era impegnato a lavorare i terreni dell’azienda agricola di famiglia. Sarebbe sceso dal mezzo agricolo cingolato che stava conducendo e, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, questo lo avrebbe travolto e schiacciato. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente: il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il trattore per consentire il tentativo di soccorso.