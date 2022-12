TRAGEDIA A CORROPOLI: 87ENNE MUORE TRAVOLTO DA UN’AUTO

CORROPOLI – Tragedia questa mattina a Corropoli (Teramo) dove un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Il grave incidente si è verificato lungo viale Roma, vicino casa della vittima, poco dopo le 11.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’anziano, mentre camminava sul ciglio della strada verso il centro storico, è stato travolto da una Citroen guidata da un 70enne del posto.

L’anziano è morto sul colpo, il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri di Corropoli, intervenuti per i rilievi, stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente.