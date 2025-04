LANCIANO – Tragedia questa mattina nei pressi del parcheggio della Pietrosa a Lanciano (Chieti) dove un’auto ha travolto un gruppo di persone, uccidendo un uomo di 81 anni, Gabriele M., ex carabiniere.

Il grave incidente si è verificato intorno alle 10, mentre era in corso il corteo dell’Anpi per il 25 aprile: a conclusione della manifestazione al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso un’auto, una Lancia Musa grigia, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Secondo le prime informazioni il conducente dell’auto, un ottantenne, colto da malore, avrebbe perso il controllo del mezzo, piombato su un gruppo di persone che aveva appena partecipato al corteo.

Tra i feriti una donna di 68 anni, che ha riportato trauma cranico e del rachide. Ferito anche il conducente dell’auto investitrice, con trauma cranico. Sono tutti di Lanciano.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche.

In una nota, il Partito Democratico esprime “profondo cordoglio per la morte dell’uomo che ha perso la vita durante le celebrazioni del 25 aprile a Lanciano, e vicinanza alla donna rimasta ferita nello stesso incidente”.

“Quanto accaduto – commenta Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo – getta un’ombra di dolore su una giornata simbolo della nostra democrazia e della nostra libertà, un momento che dovrebbe essere di unità e memoria condivisa. In questo giorno così significativo, ci stringiamo con affetto e solidarietà ai familiari delle persone coinvolte nell’incidente e all’intera comunità di Lanciano, profondamente scossa da questa tragedia”.