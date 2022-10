LORETO APRUTINO – Un ragazzo di 22 anni di Picciano (Pescara) è morto la notte scorsa in un incidente stradale accaduto in contrada Remartello di Loreto Aprutino non lontano dal nuovo campo sportivo.

Il giovane occupava il posto anteriore da passeggero di un’auto che si è ribaltata per cause in corso di accertamento poco prima dell’una della notte scorsa, finendo fuori strada; ferito il conducente anche lui giovane e trasportato in ospedale.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 22enne, ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.