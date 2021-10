TRAGEDIA NEL MILANESE: AEREO PRECIPITA SU PALAZZINA, MORTE 8 PERSONE A BORDO, ANCHE BAMBINO

MILANO – Salgono a 8 le vittime dell’aereo Pc-12 precipitato poco dopo le 13 a Milano e diretto a Olbia: il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino. Dalle prime informazioni il pilota era un cittadino tedesco e tra i passeggeri c’era anche una cittadina francese.

In una nota l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) aggiorna il bilancio dei morti, inizialmente 6 i decessi comunicati, e spiega che “a seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano 8 (1 pilota + 7 passeggeri)”. Inoltre, aggiunge, “sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi” mentre “al momento non risultano altre persone coinvolte nell’evento”.

L’ aereo è precipitato a Milano, in via Marignano, al confine con San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana. Si è schiantato su un parcheggio multipiano vicino alla metropolitana prendendo fuoco nell’impatto con l’edificio colpito dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica e 4 ambulanze, oltre a vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta e disposto l’invio di un investigatore sul posto. Il procuratore

aggiunto di Milano Tiziana Siciliano è arrivata per i rilievi.

“Siamo stati i primi ad accorrere sul posto. Ho visto il corpo di un bambino e quello di un’altra persona. È stato sconvolgente”, racconta all’Adnkronos Mina Ishak, titolare del ‘Crazy Pizza’, pizzeria che si trova in via Marignano, a San Donato.

“Ho sentito un aeroplano che stava per cadere, con le eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato

alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi”: racconta un ragazzo che abita a poche decine di metri dalla palazzina.

Attorno all’area, ci sono ancora i soccorritori che stanno coprendo con dei teli i resti delle 8 vittime.

“L’impatto è stato devastante”: ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente sul posto. “Attualmente è stato individuato un solo corpo”, ha aggiunto spiegando che l’aereo è finito contro la facciata dall’edificio.

“Attualmente abbiamo individuato solo un corpo. Gli altri, a seguito dell’impatto abbiamo motivo di credere che non siano composti tiamo effettuando le verifiche insieme alla polizia scientifica”.