MONTEREALE – Tragedia nel primo pomeriggio a Marana di Montereale (L’Aquila): un uomo di 64 anni, Fiore Cialfi, è morto per un colpo di fucile partito accidentalmente in un’area rurale adiacente alcune abitazioni.

Secondo le prime informazioni l’uomo, consigliere comunale, non era solo. Ad assistere al drammatico incidente ci sarebbero state due persone.

Ancora da chiarire le dinamiche che in queste ore stanno tentando di ricostruire i carabinieri, subito giunti sul posto insieme all’ambulanza del 118.

Gli uomini, tutti cacciatori, stavano effettuando operazioni di taratura dell’arma regolarmente detenuta quando, per cause da accertare, è esploso un colpo che ha centrato la vittima al petto, non lasciandogli scampo. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo era già troppo tardi.

Sono in corso accettamenti e sopralluogo dei carabinieri del comando Provinciale e della locale stazione per stabilire le esatte cause dell’incidente. Il magistrato di turno presso la Procura dell’Aquila, Fabio Picuti, avvisato dell’accaduto, coordina le operazioni ancora in atto.

Sul posto sono arrivati anche i famigliari.

La notizia si è subito diffusa in paese, che conta poco più di 2 mila abitanti, distante 30 chilometri dal capoluogo abruzzese, dove l’uomo era conosciuto e stimato, lasciando sotto shock l’intera comunità.