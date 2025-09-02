TRAGEDIA A OVINDOLI: TURISTA ROMANO DI 33 ANNI STRONCATO DA MALORE MENTRE GIOCA A CALCETTO

OVINDOLI- Un giovane di 33 anni, Stefano Zorcolo, romano, in vacanza a Ovindoli (L’Aquila) è morto giocando a calcetto. Il malore è stato accusato all’improvviso e per lui non si è potuto fare nulla nonostante i rapidi soccorsi. La prima ricognizione cadaverica ha confermato il decesso dovuto a malore non essendoci traumi.

Indagano carabinieri della locale stazione,che hanno raccolto le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire gli ultimi attimi di vita del giovane. La salma è stata prelevata dall’elisoccorso arrivato dall’Aquila e trasportata al San Salvatore. Al momento si trova nell’obitorio dell’ospedale aquilano in attesa che venga eseguita l’autopsia.

Una tragedia che ha scosso non poco la comunità di Ovindoli in una giornata che sembrava serena ma che si è trasformata in un dramma difficile da dimenticare.