TRAGEDIA A PESCARA, BIMBO DI 2 MESI MUORE NEL SONNO

PESCARA – Avevano messo il bimbo di 2 mesi a letto ma, con il passare delle ore, si sono accorti che il piccolo non si lamentava per la pappa, non si muoveva nella culla.

Tragedia nella notte a Pescara, un caso di morte in culla che ha sconvolto una giovane coppia, 32 anni lui e 26 anni lei. La segnalazione al 118, racconta Il Centro, è arrivata da via Tronto poco dopo le 2, quando i genitori si sono resi conto che qualcosa non andava. Avevano messo il bimbo a letto attorno alle 21 ma poi, nelle ore successive, hanno notato che non si svegliava per la poppata notturna. Controllando il piccolo si sono resi conto che c’era qualcosa di anomalo, hanno composto il 118 e chiesto aiuto, ma all’arrivo del medico e dell’infermiere il tentativo di rianimazione non è servito a nulla.

Nessun segno di violenza, nessun problema di salute. Il corpicino è stato trasferito in obitorio. I primi accertamenti fanno ritenere che si sia trattato di un caso di morte in culla, o Sids (Sindrome della morte improvvisa infantile).

Download in PDF©