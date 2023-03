TERAMO – Incidente mortale in serata lungo la strada che conduce a Prati di Tivo, a Pietracamela (Teramo) dove, nei pressi di una curva, un’auto è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Drammatico il bilancio: due giovani morti e altre due ragazze rimaste gravemente ferite.

La tragedia è avvenuta alle 19.20 sulla strada provinciale 43 che conduce a Prati di Tivo.

L’auto, una Jeep Renegade, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada terminando la sua corsa dopo un volo di 50 metri lungo una ripida scarpata.

Le due ragazze, sbalzate fuori dall’abitacolo, sono finite in un punto impervio. Sono ferite ed è in corso il recupero.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.

IN AGGIORNAMENTO