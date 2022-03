TERAMO – Un bambino di nove mesi è morto sei giorni dopo un incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito: venerdì il piccolo era nel passeggino in compagnia della nonna, quando i due erano stati investiti da un suv, in località Pagliare di Morro d’Oro, nel Teramano.

Il bimbo, inizialmente ricoverato a Teramo in condizioni disperate, era poi stato trasferito al Bambino Gesù di Roma.

Gravissimo il quadro clinico: il piccolo non si è mai ripreso, fino al decesso. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, era avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. Alla guida del suv c’era un anziano di 89 anni. Dei rilievi si è occupata la polizia.