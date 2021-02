TERAMO – Incidente questa mattina a Torricella Sicura (Teramo) dove un 37enne, in sella alla sua bici, è morto per le gravi ferite riportate nello scontro con un furgone che procedeva in senso opposto. E’ successo poco prima delle 10, sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.

Immediatamente soccorso il ciclista è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, ma è morto poco dopo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica

