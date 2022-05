TRAGEDIA AD OFENA: TROVATO MORTO EMILIANO PALMERI, GIOVANE ALLEVATORE AGGREDITO UN MESE FA

OFENA – Tragico ritrovamento ad Ofena (L’Aquila): dopo ore di angoscia e forte preoccupazione, è stato rinvenuto senza vita Emiliano Palmeri, 28 anni, allevatore di Castel del Monte, di cui si erano perse le tracce da questa mattina.

Poco meno di un mese fa, il giovane era stato ritrovato ferito da un colpo di pistola in un uliveto di Ofena, nella notte tra il 20 e il 21 aprile e, 10 giorni dopo, sono stati trovati morti due cavalli della sua azienda.

Palmeri, figlio dell’ex vicesindaco Marcello, era rientrato a casa dopo due interventi chirurgici.

Sul posto i carabinieri di Sulmona i vigili del fuoco e il 118. Arrivato ad Ofena anche il sostituto procuratore dell’Aquila, Fabio Picuti e il medico legale Peppe Calvisi.

Tra le ipotesi al vaglio non si eslcude la pista della mafia dei pascoli, sospetto già sollevato in occasione dell’aggressione delle scorse settimane.

A far scattare l’allarme, dopo l’aggressione del mese scorso, era stata la sua fidanzata non vedendolo tornare. Con un gruppo di amici sono partite le ricerche, fino al ritrovamento. A seguire la corsa dell’ambulanza del 118 in ospedale.

Non è stata ritrovata l’arma che gli ha provocato la profonda ferita, una di quelle utilizzate nei mattatoi, conosciuta anche come pistola ammazzabuoi” o captive bolt.