TRAGEDIA ALL’ASILO: ANNULLATO EVENTO CON MELONI A L’AQUILA

L’AQUILA – Unendosi al dolore per il drammatico incidente verificatosi alla scuola dell’infanzia I Maggio, la comunità politica di Fratelli d’Italia, con in testa il sindaco Pierluigi Biondi, ha deciso di annullare l’evento con Giorgia Meloni che era previsto per domani all’Aquila in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo.

“Di fronte a questo gravissimo incidente non possiamo che esprimere tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunità dell’Aquila”, è il messaggio inviato dal presidente di Fratelli d’Italia, onorevole Giorgia Meloni.