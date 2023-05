TRAGEDIA ALL’ASILO PRIMO MAGGIO: UN ANNO FA LA MORTE DEL PICCOLO TOMMASO CHE SCONVOLSE L’AQUILA

L’AQUILA- Esattamente un anno fa la città fu sconvolta dall’incidente, dalla dinamica irripetibile e beffarda, nel quale trovò la la morte del piccolo Tommaso D’Agostino,di 4 anni, davanti all’asilo primo maggio nella frazione aquilana di Pile. E la ferita resta ancora aperta davanti a un dolore che tocca principalmente la famiglia ma la città non dimenticherà mai quel giorno funesto. Una tragedia per la quale il sindaco dichiarò il lutto cittadino per la giornata successiva del del 19 maggio.

Il dramma si consumò così: Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni di origini bulgare da anni all’Aquila, fermò la Passat parcheggiata per riprendere da scuola i due figli gemelli, nel tratto in discesa che conduceva all’area giochi, lasciando a bordo il terzo figlio di 11 anni; questi, secondo la ricostruzione del pm, azionò il freno a mano inavvertitamente e la macchina si mosse investendo mortalmente Tommaso e ferendo in modo non grave altri bambini che stavano giocando con lui.

Ora sono sotto inchiesta per omicidio colposo, con varie responsabilità in riferimento alla tragedia Monia Lai, aquilana di 48 anni, dirigente scolastica della struttura per l’Infanzia; Bruno Martini, aquilano di 60 anni, responsabile del servizio prevenzione dell’istituto comprensivo Mazzini di cui fa parte la scuola dell’infanzia di Pile, e Antonello Giampaolini, anche lui aquilano di 60 anni, responsabile del settore edilizia scolastica del Comune dell’Aquila e direttore dei lavori nell’appalto del complesso scolastico.

Oggi, in particolare, un evento per ricordare Tommaso in concomitanza con l’inaugurazione della “La Pistacchieria – Gelato e Cannoli Espressi Siciliani”, nuovo punto vendita in Piazza Duomo del brand “Carolina & Gina”, Latteria e Gelateria Artigianale a chilometro zero degli imprenditori Michele Morelli e Gianmarco Bottino: dalle 16:30, al civico n. 54 di capo piazza, tutti i pensieri e gli abbracci saranno infatti dedicati al piccolo Tommaso “Tommy” D’Agostino, il bimbo di quattro anni volato in cielo il 18 maggio del 2022 nella tragedia della scuola dell’infanzia Pile “Primo Maggio”.

Si tratta di un evento proposto dai genitori di alcuni bimbi che frequentavano lo stesso asilo di “Tommy”. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, verranno raccolti i fondi, attraverso offerte libere in un grande salvadanaio, da destinare all’associazione onlus “L’Aquila per la vita”. I genitori di Tommaso hanno dato l’ok all’iniziativa, ma non saranno presenti.

“La vicinanza di ‘L’Aquila per la vita’ al piccolo Tommaso e ai suoi splendidi genitori non arriva oggi, ma c’è fin dal primo momento – afferma Giorgio Paravano, presidente dell’associazione a cui saranno destinati i fondi delle offerte -. A Castelvecchio Subequo, paese di origine di Alessia e Patrizio, i genitori di Tommy, eravamo presenti alla messa in suffragio. In quell’occasione abbiamo donato a tutti i bambini del posto una maglietta bianca della nostra associazione con sopra stampati il nome di Tommaso e un grande cuore, lo stesso cuore che si trova insieme all’aquilotto di ‘L’Aquila per la vita’ nello stemma ufficiale dell’associazione. Non possiamo dimenticare Tommy. Non lo dimenticheremo mai”. Ci saranno, inoltre, i genitori di alcuni bambini che non dimentivano la tragedia.