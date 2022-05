TRAGEDIA ASILO L’AQUILA: ODG ABRUZZO, “RISPETTO REGOLE DEONTOLOGICHE E SENSO UMANITÀ”

L’AQUILA – “La terribile vicenda del piccolo Tommaso D’Agostino, con il lutto che ne è derivato alla famiglia e alla intera comunità aquilana deve indurre tutti, a cominciare dagli operatori dell’informazione, ad assumere un atteggiamento di sobrietà nella ricerca di notizie e testimonianze”.

Lo afferma il presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, raccogliendo l’invito dei legali e dei familiari della piccola vittima.

“La necessità di informare su quanto accaduto un’opinione pubblica sconvolta, la ricerca di dettagli e particolari – prosegue Pallotta – non può e non deve contrastare, da parte degli operatori della informazione, con l’assunzione di un atteggiamento ispirato a senso di responsabilità e di umanità. Soprattutto perché siamo in presenza di una vicenda che coinvolge anche altri minori, oltre alla piccola vittima, ed è dunque necessario fare costantemente riferimento alle nostre norme deontologiche in materia”.