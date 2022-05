L’AQUILA – Si svolgeranno oggi alle 15.30 nella basilica di Collemaggio all’Aquila, i funerali di Tommaso D’Agostino, il bimbo di 4 anni rimasto ucciso nel tragico incidente accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso nella scuola dell’Infanzia di Pile, frazione del comune capoluogo di Regione, dove due bambine e quattro bambini sono stati travolti da un’auto, mentre giocavano in giardino, auto probabilmente sfrenata inavvertitamente da un dodicenne lasciato solo nell’abitacolo dalla madre, ora sotto inchiesta per omicidio stradale, che era andata a prendere le altre due figlie.

A celebrare oggi la funzione funebre il cardinale Giuseppe Petrocchi e il rettore della Basilica di Collemaggio, don Nunzio Spinelli.

L’intera città si stringerà intorno al lancinante dolore del papà Patrizio D’Agostino e della mamma Alessia Angelone, e di tutti i parenti e amici.

La basilica, simbolo della città dell’Aquila, può ospitare fino a 2mila persone. Sarà con ogni probabilità vietato l’ingresso in chiesa a telecamere e fotografi. Ieri in coferenza stampa i legali della famiglia, Tommaso Colella e Katiuscia Romano, in conferenza stampa hanno chiesto ai media, “maggiore riservatezza e di portare il massimo rispetto a questa famiglia così duramente colpita”, evitando atteggiamenti di “stolkeraggio”.

Tommaso è stato ricordato anche nella preghiera dei Fedeli nella Messa solenne a San Bernardino, mentre a Pile è stata celebrata una veglia a cui hanno partecipato anche don Federico Palmerini e don Giuseppe Giovagnorio.

Sarà dedicata a Tommaso la 26esima edizione della Rassegna organistica sugli strumenti storici della città dell’Aquila in programma questa sera nella basilica di San Bernardino dove tornerà ad essere suonato l’organo di Vincenzo Mascioni del 1939.

In questi giorni, in segno di rispetto la famiglia, enti e associazioni hanno annullato o rinviato tutte le manifestazioni previste.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha dichiarato il lutto cittadino fino a oggi giorno delle esequie. Si è fermata anche la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno.

Resta in tanti in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica una delle due bambine di quattro anni ricoverate al policlinico Gemelli di Roma con una frattura cranica.

Informa una nota dell’ospedale: “la bimba necessita di assistenza intensivistica in ragione di una delicata frattura cranica permane in Tip dove proseguono i trattamenti e resta in prognosi riservata”.

La seconda bambina ricoverata al Gemelli è stata invece trasferita dalla terapia intensiva al reparto pediatrico. Migliorano anche le condizioni del bambino ricoverato al Bambin Gesù, e dei due gemellini ricoverati al San Salvatore.