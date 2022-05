TRAGEDIA ASILO L’AQUILA, PROCURA: SE POSSIBILE EVITARE AUTOPSIA

L’AQUILA – Domani in Procura a L’Aquila è previsto l’affidamento dell’incarico all’esperto Cristiano Ruggeri per la perizia tecnica sull’auto che ha provocato la morte del piccolo Tommaso, 4 anni, ed il ferimento di altri cinque in un asilo.

In mattinata è in programma una riunione alla presenza dell’anatomopatologo Giuseppe Calvisi per verificare l’eventualità, chiesta dal pm titolare del fascicolo Stefano Gallo, di evitare l’ autopsia sul corpo del bimbo effettuando una ricognizione cadaverica. In caso contrario si procederà all’autopsia prima del nullaosta per i funerali.