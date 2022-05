TRAGEDIA ASILO L’AQUILA, SASSO: “SICUREZZA PRIORITA’, SERVE MASSIMA ATTENZIONE PERSONALE E GOVERNO”

L’AQUILA – “Quello che è successo all’Aquila è una tragedia e rientra nella sensibilità di ognuno di noi interpretare cause che evidentemente spettano agli organi inquirenti”.

Lo ha detto all’Aquila, in riferimento al tragico incidente all’asilo Pile-Primo Maggio, il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, intervenuto per una serie di incontri elettorali con i vertici regionali della Lega, anche in vista delle elezioni amministrative.

“Mi sono permesso di esprimere un pensiero del tutto privato nei confronti di questa storia e delle famiglie colpite – ha detto – ma questo rientra nella storia personale”.

“Discorso diverso – ha aggiunto – quello relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, perché la scuola non è scevra purtroppo da quello che succede nel resto della società. Mi riferisco ad esempio all’alternanza scuola-lavoro. Va migliorata, non eliminata, e questo rientra nelle priorità della nostra azione. Purtroppo abbiamo registrato due episodi gravi che sono troppi. Dico che non ne doveva succedere neanche uno”.

Per il sottosegretario “bisogna migliorare la qualità della supervisione e il controllo dei nostri ragazzi, serve massima attenzione da parte di tutto il personale e di tutto il governo”.