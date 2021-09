TRAGEDIA BUCCHIANICO: FAMILIARI DELLE VITTIME, “RISPETTATE IL NOSTRO DOLORE”

“Chiediamo il massimo rispetto per questa immane tragedia: per chi ha perso la propria giovane vita, per chi ancora lotta per rimanervi aggrappato, per noi tutti colpiti da un dolore che non è neppure in qualche modo descrivibile. Questo è il tempo di piangere chi non c’è più, e di aiutare chi è ancora ferito gravemente. Non di attribuire responsabilità: lasciamo che a questo pensi la magistratura, senza giungere a conclusioni troppo affrettate. Verrà poi anche il tempo della verità su quanto tristemente accaduto, ma non ora, per piacere”.

Domenico Fiore, padre di Massimiliano e Alessandro, due delle quattro vittime della tragedia sulla Fondovalle Alento in comune di Bucchianico, lancia questo drammatico appello a nome di tutti i propri familiari, sprofondati in queste ore nel più profondo dolore.

Casoli, Altino e Rapino, tre comunità della Provincia di Chieti in lutto per la perdita dei quattro giovani, morti nel terribile incidente avvenuto nella notte tra venerdì’ e sabato sulla Fondovalle Alento, nel territorio di Bucchianico. Tre famiglie distrutte dal dolore. L’unico sopravvissuto, 30enne di Crecchio, è ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. E’ stato sottoposto a degli interventi e ora famigliari e amici pregano per lui. Era alla guida della Jeep Renagade, che si è scontrata con la Volkswagen Golf, condotta da Massimiliano Fiore, 21enne di Casoli, che nell’impatto ha perso la vita assieme al fratello Alessandro, di 23 anni, e al cugino Mattia Lorenzo Menna, anche lui di 23 anni. Accanto al 30enne c’era Domenico Di Fazio, 37 anni, Presidente del Rapino Calcio, anche lui morto nello schianto. Intanto il Procuratore della Repubblica di Chieti Lucia Anna Campo ha aperto un’inchiesta. Sequestrate le due auto coinvolte nell’incidente. La data dei funerali non è stata ancora decisa, quelli dei due fratelli e del cugino verranno celebrati in una Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Nel giorno dell’addio sarà proclamato il lutto cittadino a Casoli, Altino e Rapino.

Per fare piena luce su quanto accaduto nei tragici momenti di venerdì notte, le famiglie Fiore e Menna si sono affidate allo Studio Giesse di Montesilvano, specializzato nella tutela dei danneggiati di incidenti mortali, che ha nominato l’avvocato fiduciario Enzo Di Lodovico per il procedimento penale e un team di ingegneri esperti nella ricostruzione di dinamiche di sinistri gravi.

Nelle prossime ore i corpi delle vittime saranno sottoposti a ricognizione cadaverica dal medico legale Dott. Pietro Falco, in attesa poi del nulla osta dalla Procura per la sepoltura. I familiari sperano di poter confermare i funerali per domattina, alle ore 10, presso il palazzetto dello sport di Casoli.