TRAGEDIA DI RIGOPIANO: SIGISMONDI (FDI), “UN DOLORE INDELEBILE PER LA MIA REGIONE”

PESCARA – “Da abruzzese e da rappresentante delle istituzioni non posso che ricordare un dolore indelebile per la mia Regione e il mio Paese. A Farindola (Pe) in questo giorno, 7 anni fa, si consumava la tragedia dell’albergo Rigopiano. La natura si abbatté su questo pezzo d’Italia con neve copiosa e scosse di terremoto, poco prima che una valanga maledetta distruggesse l’hotel. Ore interminabili di angoscia e di preghiera che fermarono l’intera Nazione. Seguirono ricerche frenetiche per salvare vite umane. I superstiti furono 11. Mentre i morti 29. Una tragedia indimenticabile”.

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, intervenendo in Aula per commemorare la tragedia di Rigopiano.

“In questi giorni, in cui si tiene il processo di appello, confido che la giustizia accerti ogni responsabilità. Oggi, da 7 anni, si commemora un terribile dramma. E anche noi da questa Aula del Senato cogliamo l’occasione per stringerci ai familiari delle vittime”.